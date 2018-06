London (dpa) - Die deutschen Hockey-Herren haben auch ihr zweites Gruppenspiel beim Olympia-Turnier in London gewonnen. Nach dem 2:1 zum Auftakt gegen Belgien besiegte die Mannschaft von Bundestrainer Markus Weise Südkorea wiederum knapp mit 1:0. Damit zog das deutsche Team in der Tabelle mit den ebenfalls verlustpunktfreien Niederländern gleich. In seiner dritten Partie trifft der Europameister am Freitag auf Indien. Die Asiaten verloren mit dem 1:3 gegen Neuseeland auch ihr zweites Spiel in der Olympia-Metropole.

