London (dpa) - Judoka Kerstin Thiele hat bei den Sommerspielen in London als erste deutsche Mattenkämpferin das Viertelfinale erreicht. Die 25-Jährige aus Leipzig bezwang in der Klasse bis 70 Kilogramm die Ungarin Anett Meszaros durch Kampfrichter-Entscheid nach Verlängerung und kämpft nun gegen die starke Niederländerin Edith Bosch um den Sieg in ihrem Vorrunden-Pool. In der ersten Runde hatte Thiele, die im vergangenen Jahr noch die WM wegen Knieproblemen verpasst hatte, die Neuseeländerin Moira de Villiers aus dem Weg geräumt.

