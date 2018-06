Eton (dpa) - Der Ruder-Achter ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat das dritte Gold für Deutschland bei den Olympischen Spielen in London geholt. Der Weltmeister siegte auf dem Dorney Lake von Eton nach einem packenden Rennen vor den Booten aus Kanada und Großbritannien.

Die starken deutschen Männer um Schlagmann Kristof Wilke aus Radolfzell sicherten sich den Triumph mit einem energischen Endspurt auf den letzten 500 Metern. Zuvor hatte am ersten Finaltag im Rudern der Doppelvierer der Frauen die Silbermedaille gewonnen. Der Weltmeister musste sich nur dem favorisierten Boot aus der Ukraine geschlagen geben. Bronze ging an die USA. Das deutsche Team um Schlagfrau Britta Oppelt aus Berlin hängte die Amerikanerinnen mit einem energischen Schlussspurt noch deutlich ab. Die Ukrainerinnen, die in dieser Saison zumeist sogar deutlich gewonnen hatten, lagen von Beginn an vorn und waren zu stark.

In der ersten der drei Entscheidungen hatte Gastgeber Großbritannien seine erste Goldmedaille bei den Heim-Spielen eingefahren. Der Zweier ohne Steuerfrau siegte überlegen vor Australien und Weltmeister Neuseeland. Kerstin Hartmann aus Ulm und Marlene Sinnig aus Krefeld waren ohne Chance auf eine Medaille und belegten Rang sechs.