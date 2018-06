London (dpa) - Die deutschen Rückenschwimmer Jan-Philip Glania und Yannick Lebherz haben über 200 Meter das Halbfinale erreicht. Glania kam als Vorlauf-Sechster in 1:57,01 Minuten weiter, Lebherz schwamm in London in 1:58,07 auf Platz zwölf. Vorlaufschnellster war der Amerikaner Tyler Clary in 1:56,24 Minuten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.