London (dpa) - Olympia-Organisationschef Sebastian Coe hat die erkennbar absichtlichen Niederlagen einer Reihe von Spielern beim olympischen Badminton-Turnier als «nicht akzeptabel» bezeichnet.

Auch der Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Mark Adams, schloss sich der Meinung Coes an. «Das ist mit Sicherheit nicht zu akzeptieren. Die Leute kommen und wollen guten Sport sehen.»

Der internationale Badminton-Verband habe eine Klausel in seinen Statuten, die vorsieht, dass die Athleten ihr Bestes geben müssen. Zu fairem Wettkampf verpflichten sich alle Olympia-Teilnehmer auch durch den Athleten-Eid, der bei der Eröffnungsfeier stellvertretend von einem Sportler gesprochen wird.

Im Doppelwettbewerb hatte die topgesetzte chinesische Paarung Wang Xiaoli und Yu Yang absichtlich verloren, um schwereren Gegnerinnen im weiteren Verlauf des Turniers aus dem Weg zu gehen. Im Visier der Ermittler sind ferner zwei Doppel aus Südkorea sowie eine Paarung aus Indonesien.

Auch die chinesische Olympia-Delegation leitete Ermittlungen ein. «Das chinesische Olympia-Komitee stellt sich gegen jede Art von Verhalten, das einem fairen Sportsgeist und Moral entgegen steht», zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua einen Delegationssprecher. Xinhua berichtete aber auch von einer angeblichen Knieverletzung von Wang Xiaoli, die den Spielverlauf beeinflusst habe.

Eine Rückzahlung des Ticketpreises an die Zuschauer schloss Adams aus. Die Karten hätten für mehrere Partien Gültigkeit gehabt, nur ein Spiel sei manipuliert worden. Der Verband hat eine Untersuchung eingeleitet und am Mittwoch acht Spielerinnen angehört. Mit einer Entscheidung wurde am Nachmittag gerechnet.

