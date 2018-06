London (SID) - Tony Martin strahlte über das ganze Gesicht, als DOSB-Präsident Thomas Bach ihm zu Silber gratulierte. Ebenso glücklich hatte zwei Stunden zuvor Judith Arndt am Geisterschloss von Heinrich VIII. ihr glänzendes Schmuckstück präsentiert. Die beiden deutschen "Silberpfeile" haben dem deutschen Rad-Team mit zweiten Plätzen im Zeitfahren die ersten Olympia-Medaillen in London beschert.

Martin beendete bei der Triumphfahrt von Tour-Sieger Bradley Wiggins seine schier endlose Pechsträhne mit einem Paukenschlag. Deshalb war der zweite Platz für ihn so wertvoll wie ein Sieg. "Nach der Vorgeschichte werte ich Silber wie Gold", sagte der 27-Jährige, der im Ziel minutenlang erschöpft auf dem Boden gesessen hatte. Seine ganze Saison, überlagert von Sturzpech und vielen Defekten, mag ihm dabei durch den Kopf gegangen sein: "Ich habe gehofft und gebangt. Als ich dann das Okay bekommen habe, sind die ganzen Glückshormone rausgekommen."

Der Weltmeister aus Cottbus musste sich nach einer unerwartet starken Leistung am Ende nur dem britischen Volkshelden Wiggins beugen, der nach 44 km mit Start und Ziel am Hampton Court Palace sagenhafte 42 Sekunden Vorsprung hatte. Arndt unterlag der Amerikanerin Kristin Armstrong, die wie schon vor vier Jahren in Peking gewann und nach dem Rennen ihren Rücktritt verkündete.

In beeindruckender Manier machte Martin eine Seuchensaison vergessen, die mit einem schweren Unfall im April begonnen hatte und sich dann mit Pannen und einem Handbruch bei der Tour de France fortsetzte. Der 27-Jährige hielt im Südwesten Londons sowohl den britischen Tour-Zweiten Christopher Froome, der Bronze gewann, als auch Peking-Sieger Fabian Cancellara aus der Schweiz in Schach.

Nach 51:21 Minuten war Silber für Martin die schönste Entschädigung. Von Bach gab es dafür höchste Anerkennung. "Er hat mir gesagt, dass ich die Medaille nach all den Rückschlägen verdient habe und stolz auf mich sein kann. Das bedeutet mir sehr viel", sagte Martin.

Als er um 15:06 Uhr Ortszeit von der Startrampe gerollt war, strahlte ihm die Sonne entgegen. Seiner gewohnt ästhetischen Fahrposition war kein Makel anzusehen. Die verletzte Hand ruhte auf dem Lenkervorbau, der linke Unterarm dämpfte die Stöße der Straße ab. "Ich habe das Negative komplett ausgeblendet, die Schmerzen verdrängt", sagte er. Martin kurbelte flüssig - und fuhr vor allem schnell. Er präsentierte sich in einer Verfassung, die ihm wohl keiner zugetraut hatte.

Auch Arndt biss auf die Zähne, sie holte alles aus sich heraus, bis ihr schwindelig wurde. Doch es reichte nicht ganz zum Olympia-Gold. "Ich bin sehr, sehr glücklich, bei meinen letzten Olympischen Spielen noch einmal eine Medaille gewonnen zu haben", sagte die 36-Jährige.

Bei der Siegerehrung strahlte Arndt, war gelöst und mit sich im Reinen - trotz der entgangenen Gold-Chance. Ihr Mindestziel hatte sie erreicht, auch wenn der letzte Karrieretraum nicht in Erfüllung ging. In 37:50 Minuten bewältigte Arndt die 29 Kilometer, sie war damit 15 Sekunden langsamer als Armstrong, die neben der Deutschen als große Favoritin galt. Bronze ging an die Dritte des Straßenrennens, Olga Sabelinskaja aus Russland. Die zweite deutsche Starterin Trixi Worrack aus Cottbus erreichte den neunten Platz.