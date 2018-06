London (SID) - Um sich optimal auf die doppelte Tischtennis-Medaillenchance vorzubereiten, ergreift Dimitrij Ovtcharov (Orenburg/Russland) besondere Maßnahmen. Vor dem Halbfinale am Donnerstag (10.00/11.00) gegen Weltmeister Zhang Jike (China) zieht der 23-Jährige in ein Hotel in unmittelbarer Nähe zur Londoner ExCeL-Arena, um sich die 30-minütigen Busfahrten zwischen Halle und Athletendorf zu ersparen.

Denn unmittelbar nach der Vorschlussrunde steht am Nachmittag entweder das Endspiel (15.30/16.30) oder das Spiel um Bronze (14.30/15.30) an. "Es ist ein straffes Programm mit zwei so wichtigen Spielen am selben Tag", sagte Bundestrainer Jörg Roßkopf: "Ich kenne diesen Zeitplan von 1996. Das ist alles sehr stressig." In Atlanta hatte der 43-Jährige Bronze gewonnen.