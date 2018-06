London (SID) - Das Olympia-Gastgeberland Großbritannien feiert am fünften Wettkampftag sein erstes Gold bei den Spielen von London. Im Zweier ohne Steuerfrau setzten sich in der ersten von insgesamt 14 Ruder-Entscheidungen die WM-Zweiten Helen Glover/Heather Stanning in souveräner Manier durch. Silber ging an die WM-Dritten Kate Hornsey/Sarah Tait aus Australien vor den neuseeländischen Weltmeisterinnen Juliette Haigh/Rebecca Scown. Kerstin Hartmann aus Ulm und Marlene Sinnig aus Krefeld belegten den sechsten und letzten Platz.