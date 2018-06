London (SID) - Der deutsche Rekordhalter Jan-Philip Glania hat seinen ersten Einzug in ein olympisches Finale denkbar knapp verpasst. Der Frankfurter schwamm in London über 200 m Rücken 1:57,43 und verfehlte damit den Endlauf am Donnerstag nur um eine Zehnntelsekunde. Seine Zeit aus dem Vorlauf am Morgen hätte dem 23-Jährigen für Rang acht und damit das Finalticket gereicht.

Ebenfalls ausgeschieden ist der Potsdamer Yannick Lebherz. Der 23-Jährige benötigte 1:58,80 und blieb damit wie Glania deutlich über seiner Zeit vom Morgen. In der Gesamtwertung kam Lebherz, der zum Olympia-Auftakt auch über 400 m Lagen vorzeitig gescheitert war, auf Rang 15.

Bestzeit schwamm der US-Amerikaner Tyler Clary in 1:54,71 vor seinem Landsmann und Doppel-Olympiasieger Ryan Lochte (1:55,40).