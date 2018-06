London (SID) - Wimbledonsiegerin Serena Williams ist auf der Jagd nach ihrem ersten Einzelgold bei Olympischen Spielen ins Viertelfinale gestürmt. Die Vierte der Tennis-Weltrangliste aus den USA setzte sich in der Neuauflage des Wimbledonfinals von 2010 gegen die Russin Wera Swonarewa nach nur 51 Minuten 6:1, 6:0 durch und trifft nun auf Caroline Wozniacki (Dänemark/Nr. 8).

An der Seite ihrer Schwester Venus hatte Serena Williams 2000 in Sydney und 2008 in Peking jeweils Gold im Doppel gewonnen. Im All England Club triumphierte die 30-Jährige vor drei Wochen zum insgesamt fünften Mal. Es war der 14. Grand-Slam-Titel in der Karriere der jüngeren Williams-Schwester.