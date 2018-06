Beirut (AFP) Syrische Rebellen sollen laut einem im Internet veröffentlichten Video in der umkämpften Stadt Aleppo Unterstützer von Staatschef Baschar al-Assad hingerichtet haben. Das am Dienstag von Aktivisten auf Youtube veröffentlichte Video zeigt, wie bewaffnete Männer, die "Lang lebe die Freie Syrische Armee" rufen, gefangene mutmaßliche Mitglieder des Stammes al-Berri auf einen Platz führen. Einer der Gefangenen hat das Gesicht voller Blut und ist fast nackt. Er wird mit weiteren Gefangenen an eine Wand gestellt, während die Rebellen "Gott ist groß" rufen und dann das Feuer eröffnen.

