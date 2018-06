Aurora (AFP) Der Amoklauf von Aurora im US-Bundesstaat Colorado mit zwölf Toten hat weltweit Entsetzen ausgelöst und die Einwohner der Stadt traumatisiert. Für sie bedeuten die Erfolge der 17-jährigen Schwimmerin Missy Franklin aus Aurora bei den Olympischen Sommerspielen in London Balsam auf die Seele. Am Montag siegte die mittlerweile zum Star avancierte Sportlerin über 100 Meter Rücken in 58,33 Sekunden und holte sich ihre erste Goldmedaille. Am Samstag hatte sie mit der 4x200-Meter-Freistilstaffel schon Bronze gewonnen. Und es stehen noch mehr Wettkämpfe an.

