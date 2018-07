New York (AFP) Der US-Rapper Snoop Dogg will sich erst einmal der Reggae-Musik widmen und hat seinen Künstlernamen geändert - in Snoop Lion. Der Musiker kündigte seinen Namenswechsel bei einer auf seiner Homepage veröffentlichten Pressekonferenz auf Jamaika an: "Ich will Snoop Dogg begraben und ab jetzt Snoop Lion sein." Bei einem Besuch in einem Rastafari-Tempel auf Jamaika habe ihm der "Hohepriester" seinen neuen Künstlernamen gegeben, erzählte der 40-Jährige. Er habe ihm in die Augen geschaut und gesagt: "Du bist... der Löwe."

