Dakar (AFP) US-Außenministerin Hillary Clinton ist am Dienstagabend zum Auftakt einer elftägigen Afrikareise im Senegal angekommen. In der Hauptstadt Dakar wollte sie am Mittwoch Staatschef Macky Sall treffen, der sich im März bei Wahlen gegen den langjährigen Präsidenten Abdoulaye Wade durchgesetzt hatte. Ein US-Vertreter sagte, Clinton wolle Sall zu dessen Wahlsieg gratulieren. Senegal sei der "stärkste und verlässlichste Partner" der USA im französischsprachigen Afrika. Bei Parlamentswahlen Anfang Juli hatte Salls Koalition einen überwältigenden Sieg davongetragen.

