Chicago (AFP) Weil er bei einem Streit in einer Bar in New Orleans eine Kellnerin zweimal geschubst haben soll, wird der US-Schauspieler Cuba Gooding Jr. per Haftbefehl gesucht. Der Oscar-Preisträger kam in der Nacht zu Dienstag mit einer Gruppe Freunde in die Bar, wo Gäste den "Jerry Maguire"-Star schnell erkannten und ihn um Fotos baten, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben der Kellnerin wurde der Schauspieler daraufhin wütend. Als sie ihn gebeten habe sich zu beruhigen, habe er sie "mit der offenen Hand" weggeschubst.

