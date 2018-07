Washington (AFP) Die US-Notenbank Fed hält an ihren Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur fest. Der Offenmarktausschuss der Zentralbank teilte am Mittwoch nach einer Sitzung in Washington mit, den Leitzins zwischen null und 0,25 Prozent zu belassen. Am "außerordentlich tiefen" Zinsniveau will die Fed bis mindestens Ende 2014 festhalten.

