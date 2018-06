Los Angeles (AFP) Der US-Schriftsteller Gore Vidal ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Wie die "Los Angeles Times" unter Berufung auf seine Familie berichtete, starb der polarisierende Autor am Dienstag (Ortszeit) in seinem Haus in Hollywood in Los Angeles an den Folgen einer Lungenentzündung. Vidal zählte zur Generation großer US-Autoren wie Norman Mailer und Truman Capote.

