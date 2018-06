Bernburg (dpa) - Die staatliche Förderung bunter Bio-Möhrensorten ist heute Thema in Sachsen-Anhalt. Rund 230 000 Euro steckt der Bund derzeit in die Züchtung weißer, gelber, roter und violetter Sorten - was der Bund der Steuerzahler als reine Verschwendung angeprangert hat.

Doch die Politik steht zu dem Forschungsprojekt. Sachsen-Anhalts Agrarminister Hermann Onko Aeikens (CDU) hat den Steuerzahlerbund deshalb zu einer Inspektion eingeladen. In einer Landesanstalt in Bernburg soll das Fördervorhaben «Entwicklung verschiedenfarbiger Möhrensorten für den Biolandbau» genau unter die Lupe genommen werden.

