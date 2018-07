Frankfurt/Main (dpa) - Vor den mit Spannung erwarteten Ergebnissen der EZB-Sitzung gab es bei den deutschen Aktienindizes am Morgen keine klare Richtung. Der Dax pendelte am Vormittag zwischen Gewinnen und Verlusten und stand zuletzt 0,01 Prozent tiefer bei 6755 Punkten nahezu unverändert.

Der MDax sank um 0,21 Prozent auf 10 869 Punkte, und der TecDax gab um 0,28 Prozent auf 781 Punkte nach.

Die Marktteilnehmer sind sich einig, dass die Europäische Zentralbank (EZB) nun liefern müsse, nachdem EZB-Chef Mario Draghi mit seinen Euro-stärkenden Aussagen in der Vorwoche ein Kursfeuerwerk von in der Spitze gut 8 Prozent ausgelöst hatte. «Falls die EZB aber doch keine geldpolitischen Maßnahmen in irgendeiner Form verkünden sollte, werden die Märkte wohl mit einer Verkaufswelle reagieren», warnte Marktstratege Ishaq Siddiqi von ETX Capital. Auch wegen des am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktberichts dürften sich Marktakteure wohl zunächst noch stärker zurückhalten, so der Experte.

Vorerst galt es für die Anleger aber wieder, zahlreiche Quartalsberichte zu verarbeiten. Den Lufthansa-Aktien bescherte der eingeschlagene Sparkurs an der Dax-Spitze ein Plus von 3,16 Prozent. Trotz anhaltend hoher Treibstoffkosten war der operative Gewinn in der Zeit von April bis Juni überraschend um knapp 28 Prozent gestiegen. Dies sei deutlich mehr als erwartet, sagte ein Händler. Auch die Zahlen von Adidas kamen bei Börsianern gut an, was den Aktien aber nicht half. Händler begründeten die Kursverluste von 2,51 Prozent am Dax-Ende mit Gewinnmitnahmen.