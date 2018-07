Frankfurt/Main (AFP) Die Europäische Zentralbank (EZB) will nach eigenen Angaben womöglich erneut Anleihen kriselnder Euro-Staaten aufkaufen. Maßnahmen gegen die Euro-Schuldenkrise wie diese würden "in den kommenden Wochen diskutiert", sagte EZB-Chef Mario Draghi am Donnerstag in Frankfurt am Main während einer Pressekonferenz. Bereits in den vergangenen Tagen war spekuliert worden, die EZB könne das Programm erneut auflegen, um Druck von Krisenländern wie Spanien zu nehmen.

