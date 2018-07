Wolfsburg (SID) - Nationalspieler Christopher Fischer vom EHC Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) muss wegen eines Knorpelschadens in Knie mehrere Monate pausieren. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung am Mittwoch. Der 24 Jahre alte Abwehrspieler hatte sich die Verletzung bei der WM im Mai in Finnland und Schweden zugezogen.