Washington (dpa) - Der Internationale Währungsfonds IWF hat die Bereitschaft der Europäischen Zentralbank zur Euro-Rettung gelobt. Der Währungsfonds teile zudem die Bedenken darüber, den geldpolitischen Transmissionsmechanismus in der Eurozone zu verändern, hieß es in einer Mitteilung. Zudem stimme der IWF zu, dass die Rettungsnetze EFSF und ESM voll in Kraft gesetzt werden müssten. Der IWF betonte aber auch, dass Geldpolitik allein nicht die Probleme der Eurozone lösen könne.

