Tokio (AFP) Drei Japaner, darunter ein 71-Jähriger, sind in mehr als einem Jahr zu Fuß von Paris nach Tokio gelaufen. Mit der Aktion wollte das Trio der Welt für ihre Hilfe nach dem Tsunami und der Atomkatastrophe von Fukushima im März 2011 danken. Rund 300 Menschen begrüßten das von dem 71 Jahre alten Kenichi Hatori angeführte Trio, als es am Donnerstag in einem Konferenzsaal in Tokio eintraf.

