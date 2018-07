Moskau (dpa) - Die Moskauer Justiz will den umstrittenen Prozess gegen drei Gegnerinnen von Kremlchef Putin nach Ansicht der Verteidigung in großer Eile durchpeitschen. Die Marathonsitzungen ließen ein Urteil gegen die Mitglieder der russischen Skandalband Pussy Riot schon in der kommenden Woche vermuten, sagte ihr Anwalt. Den Künstlerinnen drohen nach einem Punkgebet gegen Putin und Patriarch Kirill in der wichtigsten russisch-orthodoxen Kathedrale sieben Jahre Haft wegen Rowdytums aus religiösem Hass.

