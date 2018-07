Damaskus/New York (dpa) - Die Vereinten Nationen sind mit ihrem Bemühen um eine Waffenruhe in Syrien vorerst gescheitert: Ex-UN-Generalsekretär Kofi Annan, der sich seit März um eine Befriedung bemüht hatte, gibt Ende August seine Aufgabe als Sonderbeauftragter der UN und der Arabischen Liga für Syrien ab.

Das teilte sein Nachfolger an der UN-Spitze, Ban Ki Moon, am Donnerstag «mit großem Bedauern» mit. Unterdessen wurde bekannt, dass die USA die syrischen Rebellen in ihrem Kampf gegen das Regime von Präsident Baschar al-Assad stärker unterstützen als bislang bekannt.

US-Präsident Barack Obama soll laut Nachrichtensender CNN einen Erlass unterzeichnet haben, der die heimliche Unterstützung der Aufständischen durch den Geheimdienst CIA erlaubt. Nach eigenen Angaben unterstützt Washington die Rebellen mit rund 25 Millionen Dollar (rund 20 Millionen Euro). Das Geld ist laut US-Regierung aber nicht für Waffen, sondern für Ausrüstung wie Kommunikationstechnik bestimmt. Washington stelle zudem 64 Millionen Dollar für humanitäre Hilfe zur Verfügung.

Die 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen wollen an diesem Freitag in der Vollversammlung über einen Text abstimmen, der Assads Blutbad am eigenen Volk scharf verurteilt. Die Sitzung war von den arabischen Ländern beantragt worden. Der Text dürfte eine Mehrheit der Stimmen erhalten, hieß es aus UN-Kreisen. Im Sicherheitsrat, dem einflussreichsten Gremium der Vereinten Nationen, waren entsprechende Resolutionen stets am Widerstand der Russen und Chinesen gescheitert.

Syrische Rebellen griffen am Donnerstag einen Militärflughafen des Regimes in der Nähe von Aleppo an. Dabei setzten sie auch einen Panzer ein, den sie von Regimetruppen erbeutet hatten, teilten die Syrischen Menschenrechtsbeobachter in London mit. Die Kämpfe um Aleppo, die wichtigste Geschäftsmetropole des Landes, dauern nun fast zwei Wochen an.

Eine von den Regierungstruppen am letzten Wochenende gestartete Großoffensive blieb bislang erfolglos. Eher konnten die Aufständischen der Freien Syrischen Armee (FSA) ihre Positionen verbessern. UN-Beobachter bestätigten zuletzt, dass die FSA nun auch im Besitz von schweren Waffen sind, darunter Panzer.

Nach UN-Angaben sind seit Beginn des Aufstands gegen Assad im März 2011 mindestens 16 000 Menschen getötet worden. Zugleich verschlimmert sich die Not der Zivilbevölkerung. Hunderttausende sind auf der Flucht. Die in Aleppo eingeschlossenen Menschen leiden wiederum am Mangel von Lebensmitteln und ärztlicher Versorgung.

In der Hauptstadt Damaskus gingen die Regimetruppen gegen FSA-Widerstandsnester vor. Das Stadtviertel Al-Tadamun wurde stundenlang von Helikoptern aus und mit Granaten beschossen, berichteten Aktivisten. Nach einem mutmaßlichen Massaker der Regimekräfte im Vorort Artus wurden bis zum Donnerstag die Leichen von 43 Menschen gefunden, die meisten von ihnen Zivilisten. Sie sollen am Vortag erschossen worden sein. Die Informationen lassen sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen.

Indes zerfällt der innere Zirkel der Macht immer mehr. In Damaskus spricht man intern von einem «russischen Flügel», der zu kleinen Zugeständnissen bereit ist, und einem «iranischen Flügel», der alleine auf militärische Gewalt setzt. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Oppositionskreisen mit Beziehungen zu unzufriedenen Funktionären des Regimes erfuhr, soll der sogenannte russische Flügel jedoch bei dem Attentat auf die Mitglieder des Krisenstabs in Damaskus Mitte Juli stark dezimiert worden sein. Damals waren vier Spitzen des Sicherheitsapparates, unter ihnen der Assad-Schwager Asef Schawkat, ums Leben gekommen.

Bei einem Gefecht an der syrisch-jordanischen Grenze wurden am Donnerstag zwei syrische Flüchtlinge und ein jordanischer Soldat verletzt. Syrische Truppen hätten auf eine jordanische Grenzpatrouille geschossen, die auf der jordanischen Seite den Übergang der syrischen Zivilisten beobachtete, berichteten Sicherheitskreise und Ärzte im jordanischen Grenzort Ramtha.

