Washington (dpa) - Die USA unterstützen die Rebellen in Syrien mit rund 25 Millionen Dollar. Die Zahl nannte der Sprecher des Außenministeriums in einer Pressekonferenz in Washington. Das Geld ist nach Angaben der US-Regierung für sogenannte «nicht-tödliche» Ausrüstung bestimmt, darunter Medizin und Kommunikationstechnik. Washington stellt zudem 64 Millionen Dollar für humanitäre Hilfe zur Verfügung. Die USA fordern den syrischen Machthaber Baschar al-Assad zum Rückzug auf.

