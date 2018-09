Hamburg (dpa) - Der Nivea-Hersteller Beiersdorf blickt optimistischer auf das Geschäftsjahr 2012 als bisher. Dank des nachlassenden Drucks bei den Rohstoffpreisen und Effekten aus dem Konzernumbau werde der Umsatz um etwa drei Prozent zulegen und die operative Marge rund 12 Prozent betragen.

Das teilte der Konzern in Hamburg mit. Bislang hatte Beiersdorf lediglich einen Umsatz über Vorjahr in Aussicht gestellt. Die Erwartungen an die Marge waren schwächer gewesen.

Beiersdorf hatte vor zwei Jahren sein Geschäftsmodell auf den Prüfstand gestellt und rückt nun die Hautpflege wieder stärker in den Fokus. Im Zuge der Neuausrichtung wurden viele Artikel aus dem Sortiment genommen oder Bereiche wie die dekorative Kosmetik ganz aufgegeben. Durch die Kosten für den Umbau ging der Gewinn nach Anteilen Dritter im zweiten Quartal 2012 von 131 auf 121 Millionen Euro zurück. Das operative Ergebnis (EBIT) legte hingegen von 187 auf 191 Millionen Euro zu. Der Umsatz wuchs um gut zwei Prozent auf 1,5 Milliarden Euro und damit schwächer als im ersten Quartal.