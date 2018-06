Washington (dpa) - Der internationale Flughafen in San Antonio im US-Bundesstaat Texas ist wegen einer Bombendrohung kurzzeitig evakuiert worden. Nach Angaben eines Airportsprechers hatte es «glaubwürdige» Hinweise gegeben. Die Rede war von einem in der Parkgarage deponierten Sprengsatz. Auch die Terminals wurden für mehrere Stunden geräumt und abgehende Flüge gestoppt. Ankommende Passagiere mussten in den Flugzeugen auf der Rollbahn warten. Der Flugverkehr wurde wieder aufgenommen - es war keine Bombe gefunden worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.