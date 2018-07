London (dpa) - Judoka Dimitri Peters kämpft bei den Sommerspielen in London um eine Meaille. Der 28-Jährige aus dem niedersächsischen Rotenburg gewann das Pool-Finale in seiner Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm gegen den starken Niederländer Henk Grol und steht damit nach drei überzeugenden Siegen im Halbfinale. Dagegen scheiterte die Leizigerin Heide Wollert gleich in ihrem ersten Kampf. Die deutschen Judokas haben bereits zwei Medaillen in London erkämpft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.