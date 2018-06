London (dpa) - Top-Favorit Brasilien ist als einziges Team ohne Punktverlust ins Viertelfinale des olympischen Fußball-Turniers eingezogen. Während auch Gastgeber Großbritannien weiter von einer Medaille träumen darf, müssen die Kicker aus der Schweiz ihre Koffer packen. Im letzten Vorrundenspiel der Gruppe C unterlagen sie gegen Mexiko mit 0:1 und verabschiedeten sich wie zuvor bereits Spanien aus dem Turnier. Die Brasilianer gewannen in Newcastle gegen Neuseeland mit 3:0 und treffen nun in der K.o.-Runde auf Honduras.

