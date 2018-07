London (dpa) - Gold für die Teamsprinterinnen, dazu Bronze an Tischtennis-Star Ovtcharov, Judoka Peters und das Radsprintteam der Männer. Die deutsche Mannschaft stockt ihre Medaillenanzahl bei den Olympischen Spielen in London auf 17 auf. Nach 86 von 302 Entscheidungen belegt das deutsche Team mit vier Gold-, acht Silber- und fünf Bronzemedaillen im Medaillenspiegel den sechsten Rang. An der Spitze blieb alles beim Alten: China führt weiter klar vor den USA.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.