London (dpa) - Die deutschen Radsportlerinnen Miriam Welte und Kristina Vogel haben Gold im Teamsprint gewonnen und damit für den vierten deutschen Olympiasieg in London gesorgt.

Das Duo aus Kaiserslautern und Erfurt war im Finale gegen China zunächst unterlegen, profitierte dann aber von der Zurückstufung der Kontrahentinnen wegen eines Wechselfehlers. Bronze ging an das australische Duo.

Die deutschen Teamsprinter gewannen danach die Bronzemedaille. René Enders, Robert Förstemann und Maximilian Levy setzten sich im kleinen Finale gegen Australien durch. Gold sicherte sich vor 6000 Zuschauern im neuen Velodrom Gastgeber Großbritannien im Finale gegen Frankreich. Der britische Sprint-Star und Fahnenträger Sir Chris Hoy wurde damit zum fünften Mal Olympiasieger.

Miriam Welte und Kristina Vogel waren schon dank der Zurückstufung von Großbritannien in der ersten Runde vom dritten auf den zweiten Platz vorgerückt und damit bei der olympischen Premiere des Wettbewerbs ins Finale gekommen. Den Britinnen wurde ebenfalls ein Wechselfehler zum Verhängnis.

Im Endlauf hatten die deutschen Weltmeisterinnen auf der Bahn gegen das Duo aus China kaum eine Chance. Die Asiatinnen hatten im ersten Wettbewerb sowohl in der Qualifikation als auch in der ersten Runde den Weltrekord verbessert. Zunächst hatten die Britinnen in der Qualifikation den Weltrekord unterboten.