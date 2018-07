London (dpa) - Prominente Musiker haben vor einem Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin bei den Olympischen Spielen in London Freiheit für die kremlkritische Skandalband Pussy Riot gefordert. Die Vorwürfe gegen die drei jungen Künstlerinnen seien absurd, schrieben Künstler wie Jarvis Cocker, Pete Townshend, Kate Nash und Martha Wainwright in einem Brief in der Zeitung «The Times». Putin müsse für einen fairen Prozess sorgen. Der Kremlchef will heute zum ersten Mal seit neun Jahren nach London fliegen. Dort wollte sich der Hobby-Kampfsportler vor allem Judo-Wettkämpfe ansehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.