Bonn (dpa) - Die Deutsche Post DHL legt heute ihre Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2012 vor. Nachdem der Post- und Logistikkonzern das erste Quartal mit einem Gewinn- und Umsatzsprung abgeschlossen hat, wird im zweiten Quartal eine Umsatzsteuernachzahlung das Konzernergebnis stark belasten.

Das Unternehmen hatte im vergangenen Juni die Belastungen aus den Sonderaufwendungen für das operative Ergebnis auf 180 Millionen Euro taxiert. Die gesamte Nachzahlung für den Zeitraum 1998 bis 2010 in Höhe von 516 Millionen Euro will die Post im dritten Quartal an die Finanzbehörden überweisen. Die Prognosen für das gesamte Geschäftsjahr sollen trotzdem unverändert bleiben.