Madrid (AFP) Im Süden Spaniens sind drei mutmaßliche Mitglieder des Terrornetzwerks Al-Kaida festgenommen worden. Es gebe "klare Indizien", dass die Männer "in der Lage gewesen sein könnten, Anschläge in Spanien und/oder dem Ausland vorzubereiten", sagte Innenminister Jorge Fernández Díaz am Donnerstag in Madrid. Bei den Festnahmen habe es sich um einen "der wichtigsten Einsätze" gegen das Terrornetzwerk gehandelt.

