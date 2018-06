London (SID) - Kayla Harrison hat das erste olympische Judo-Gold für die USA gewonnen. Die 22 Jahre alte Ex-Weltmeisterin setzte sich im Finale der Klasse bis 78 Kilogramm souverän gegen die Britin Gemma Gibbons durch. Die Bronzemedaillen gingen an die französische Weltmeisterin Audrey Tcheumeo und die Brasilianerin Mayra Auiar. Die WM-Dritte Heide Wollert aus Leipzig war in ihrem Auftaktkampf in der Runde der letzten 16 an der Polin Daria Pogorzelec gescheitert.