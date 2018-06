London (SID) - Titelverteidiger und Weltmeister Ryan Lochte hat über 200 m Rücken sein drittes Olympiagold in London verpasst. Der 27-Jährige belegte in 1:53,94 Minuten überraschend nur den dritten Platz. Es siegte sein US-Landsmann Tyler Clary. Der WM-Dritte lag in 1:53,41 Minuten knapp vor dem WM-Zweiten Ryosuke Irie (1:53,78). Der Japaner hatte bereits über die 100-m-Distanz Bronze gewonnen. Der deutsche Rekordhalter Jan-Philip Glania (Frankfurt) und Yannick Lebherz (Potsdam) waren im Halbfinale ausgeschieden.