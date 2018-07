London (SID) - Kajak-Fahrerin Jasmin Schornberg hat bei den Olympischen Spielen in London eine Medaille verpasst. Die Olympia-Debütantin aus Augsburg landete zum Abschluss der Kanuslalom-Wettbewerbe mit 110,97 Sekunden auf dem fünften Platz und verfehlte nach Silber für Canadier-Pilot Sideris Tasiadis am Dienstag und Bronze für Hannes Aigner im Kajak-Einer am Mittwoch die dritte Medaille der deutschen Mannschaft. Die Goldmedaille ging im Lee Valley White Water Centre an die Französin Emilie Fer (105,90), Zweite wurde Jessica Fox aus Australien (106,51), Bronze holte die spanische Weltranglisten-Zweite Maialen Chourraut (106,87).

Schornberg belegte im Finale den sechsten Platz, rückte wegen einer nachträglichen Zeitstrafe für die Slowakin Jana Dukatova aber einen Rang nach vorn.