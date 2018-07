London (SID) - Der südafrikanische Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann hat die goldene Serie der Dänen beendet und dem Land am Kap gleichzeitig das erste Ruder-Gold der Olympia-Geschichte beschert. Nach den Siegen in Athen 2004 und Peking 2008 mussten sich die Dänen in einem spannenden Finale auf dem Dorney Lake dieses Mal mit dem dritten Platz beenden. Südafrika triumphierte hauchdünn vor Großbritannien. Das deutsche Boot war in der Besetzung Jochen Kühner, Martin Kühner (beide Saarbrücken), Bastian Seibt und Lars Wichert (beide Hamburg) im Halbfinale gescheitert.