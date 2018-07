Beirut (AFP) Syrische Regierungstruppen haben nach Angaben von Aktivisten nahe der Hauptstadt Damaskus ein Blutbad angerichtet. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag in London mitteilte, nahmen die Sicherheitskräfte bei einer Razzia in der Ortschaft Dschdaidet Artus südwestlich von Damaskus am Mittwoch rund hundert junge Menschen fest. Sie seien zu einer Schule gebracht und dort gefoltert worden.

