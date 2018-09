Rom (AFP) Wegen des Konflikts in Syrien brauchen nach Angaben der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) drei Millionen Syrer Nahrungsmittel, Saatgut und Hilfe zur Versorgung ihrer Tiere. In den kommenden drei bis sechs Monaten seien 1,5 Millionen Menschen in den am schwersten vom Konflikt betroffenen Gebieten dringend auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen, erklärte die FAO am Donnerstag in Rom. Eine weitere Million Menschen bräuchten Saatgut, Futter, Treibstoff und Hilfe bei der Reparatur von Bewässerungspumpen.

