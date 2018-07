Istanbul (AFP) Die sorgfältige Buchführung illegaler Bordelle in Istanbul bringt die türkische Polizei und andere Behörden in Bedrängnis. Wie die Zeitung "Hürriyet" am Donnerstag unter Berufung auf die Istanbuler Staatsanwaltschaft meldete, fanden Ermittler nach Razzien gegen illegale Bordelle im vergangenen Winter mehrere Aufzeichnungen von Schmiergeldzahlungen an Polizei, Ordnungsamt und Stadtverwaltung.

