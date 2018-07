New York (AFP) In Manhattan ist ein Apartment für den Rekordpreis von 100 Millionen Dollar im Angebot. Die Wohnung in der 72. Etage des Wolkenkratzers City Spire bietet immerhin eine Fläche von 750 Quadratmetern, einen Rundum-Panoramablick und in 280 Meter Höhe die höchstgelegene Terrasse der Stadt New York. Das Gebäude befindet sich in der 56. Straße, westlich vom Central Park.

