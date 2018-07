Washington (AFP) Die steigende Freisetzung des klimaschädlichen Gases Kohlendioxid (CO2) führt laut neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht automatisch zu einer höheren CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Die Absorption von CO2 an Land und im Wasser sei innerhalb von fünf Jahrzehnten von 2,4 Tonnen auf rund fünf Milliarden Tonnen gestiegen, heißt es in einer Studie des Geologen Ashley Ballantyne von der Universität von Colorado, die in der jüngsten Ausgabe des Wissenschaftsmagazins "Nature" vorgestellt wird. Die CO2-Emissionen hätten sich in diesem Zeitraum vervierfacht.

