Bonn (SID) - Die Telekom Baskets haben ihren Kader für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga mit dem US-Amerikaner Robert Vaden komplettiert. Der 27 Jahre alte Forward sammelte zuletzt beim slowakischen Traditionsklub BK Nitra internationale Erfahrung in der EuroChallenge und erhält in Bonn einen Einjahresvertag. Bei den Rheinländern soll der 1,96-m-Spieler auf beiden Flügelseiten zum Einsatz kommen.