Osnabrück (dpa) - Die Union im Bundestag ist gegen eine Sondersitzung des Innenausschusses zu den Personalentscheidungen von Innenminister Hans-Peter Friedrich bei der Bundespolizei. Dafür gebe es keinen sachlichen Grund, schrieb Parlamentsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer an Bundestagspräsident Norbert Lammert. Der Brief liegt der «Neuen Osnabrücker Zeitung» vor. Grüne und Linke hatten eine Sondersitzung beantragt. Friedrich war zuletzt besonders durch die Ablösung von Bundespolizeichef Matthias Seeger in die Kritik geraten.

