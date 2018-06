Karlsruhe (AFP) Die Bundesanwaltschaft hat den mutmaßlichen Islamisten Thomas U. vor dem Berliner Kammergericht wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung Deutsche Taliban Mudschahedin (DTM) angeklagt. Der 26-Jährige soll in Propagandavideos der terroristischen Vereinigung aufgetreten sein und sich an deren Kampf beteiligt haben, wie die Bundesanwaltschaft am Freitag in Karlsruhe mitteilte.

