Dortmund (AFP) Zumindest eines der drei Geschwister, die im Zuge eines Wohnungsbrandes am Freitag in Dortmund ihr Leben verloren, ist Opfer eines Verbrechens geworden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei der Zehnjährige einer Gewalttat zum Opfer gefallen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Dortmund mit. Die Obduktion der beiden anderen Leichen werde noch bis in die späten Abendstunden dauern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.