Berlin (AFP) Ein unter dem Vorwurf der Steuerhinterziehung seit mehr als vier Monaten in China inhaftierter deutscher Kunstspediteur ist vorläufig aus der Haft entlassen worden. Er sei gegen Auflagen vorübergehend aus der Haft freigekommen, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin am Freitag. Die Ermittlungen gegen den 31-Jährigen liefen jedoch weiter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.