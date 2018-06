Berlin (AFP) Angesichts der anhaltenden Gewalt in Syrien hat Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) in seinem Ministerium eine ressortübergreifende "Task Force Syrien" eingesetzt. Mit der Arbeitsgruppe sollten die Maßnahmen der Bundesregierung in Bezug auf Syrien koordiniert werden, erklärte das Auswärtige Amt am Freitag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.